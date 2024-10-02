Çeşme-Sakız Adası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

Bu ödemenin tahsilatıyla ilgili ada belediyelerinin yetkili kılındığını; Midilli, Sisam ve Meis gibi adalarda belediyelerin yaz dönemi için bu ödemeyi talep etmediklerini savunan İnandı, Sakız Adası Belediyesi ile yaptıkları görüşmede de 10 Haziran'a kadar kesilmiş olan biletlerin uygulamadan muaf tutulacağı, uygulamanın sezon sonuna kadar ertelenmesi için de girişimde bulunulacağı sözünün verildiğini öne sürdü.

İnandı, belediye yetkililerinin yönlendirmesi üzerine 10 Haziran'a kadar kesilmiş tüm biletleri kendilerine ilettiklerini belirterek şöyle konuştu: