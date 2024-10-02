Yaşar Üniversitesi’nde İlk ders Vali Elban’dan

İzmir Yaşar Üniversitesi'nin 2024 - 2025 Akademik Yılı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın verdiği açılış dersiyle başladı. Vali Elban ayrıca, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Yeni Spor Salonu'nun da açılışını yaptı.

İKİNCİ DİLİN ÖNEMİ

Vali Elban öğrencilere yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce çok iyi konuşan, yazan, anlayan, kendini doğru ifade edebilen, iyi bir İngilizceye sahip olmak zorundasınız. Dijitalleşme meselesini üniversiteyi bitirmeden halletmeniz gerekiyor. Çok iyi sosyal medya ve internet kullanıcısı olabilirsiniz. Ama üniversite bitmeden mutlaka kod okur yazarı olmak zorundasınız. Mutlaka en az 1-2 yazılım dilini biliyor olmak zorundasınız ki bu yeni dünyadaki dijital dönüşüme, dijital çağa ayak uydurasınız. O yüzden üniversite bitmeden dijitalleşmeyle ilgili okuryazarlık meselesini ve minimum iki dil öğrenme meselesini çözeceksiniz. Siz çözmezseniz ana sınıfında, ilkokulda, ortaokuldaki çocuklar bunları öğreniyor. Onlarla rekabette geri kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.