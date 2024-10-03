Üzümcü kendi çalıp kendi oynuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni sezonu, bugün Levent Üzümcü'nün Genel Sanat Yönetmenliği'nde ve yine kendisinin rol aldığı tek kişilik "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi" oyunu ile açıyor. Ülkenin en çağdaş kenti olduğu iddiasını taşıyan İzmir'in diğer şehirlere oranla çok geç kavuştuğu şehir tiyatrosunun sezon açılışı, kurumun sanatsal yönünü hiçe sayan siyasi kararlar gölgesinde gerçekleşiyor.

ÜZÜMCÜ MAAŞI KATLADI

PKK destekçiliği ve Gezi provokasyonunda oynadığı aktif rolle hatırlanan yeni Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün aldığı yüksek maaşın yankısı sanat eserlerini geride bıraktı. Hayatını tiyatroya adayan Yücel Erten'in koltuğuna oturan Üzümcü'nün maaşı da kentte en çok konuşulan başlıklardan. Yücel Erten, Genel Sanat Yönetmeni iken 40 bin TL maaş alıyordu. Levent Üzümcü'nün ise, Erten'in maaşın 9 katını aldığı konuşuluyor. Ayrıca, Levent Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı 12 oyun dururken sezon açılış oyununu İstanbul Şehir Tiyatrosu repertuvarından seçmesi İzBBŞ'nin emekçilerini kızdırdı.

KİRASINI DA ÖDETİYOR

İzmir Şehir Tiyatrosu kurulmadan önce Levent Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne "Kaşe Bedeli" alarak oyun sattığı da iddia edildi. En çok izlenen bölümü 6600 izleyici olan bir oyuna Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl olup da kaşe bedeli ödediği de merak konusu oldu. 40 bin TL maaşa çalışan ve kendi kirasını ödeyen eski Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in sözleşmesi yenilenmezken, onun yerine özgeçmişi başarılarla dolu Genel Sanat Yönetmeni adayları da tek tek elendi. Alsancak Kordon'dan dayalı döşeli ev ve 8-9 kat maaş isteyen Üzümcü'yü seçen Danışma Kurulu'nda, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı gibi isimlerin yer alması dikkat çekti. Gelinen süreç, sanata siyaset karıştırıldığının somut göstergesi oldu.

"İSTANBUL SEVDASININ TEZAHÜRÜ"

İzmir Tiyatrolar Derneği Başkanı Haydar Bayak, Levent Üzümcü'nün İstanbul'dan devşirme bir oyunu sezon açılışında oynamasını eleştirdi. Bayak, "İzmir Şehir Tiyatrosu'nun 2024-25 sezon açılış oyununun kurumun içinden bir oyun olmadığı için biraz sakil durduğunu düşünüyorum. Ayrıca İzmir'den üretilen bir oyun olmadığı için İzmir Şehir Tiyatrosu'nu güçlü göstermiyor. Yeni gelen Genel Sanat Yönetmeni'nin bu kadar kısa zamanda oyun hazırlayamayacağını tahmin edebiliriz. Ancak repertuardan bir oyunla başlayıp Levent Üzümcü'nün anlayışında bir oyun çıkarılarak devam edilmesinin daha sağlıklı olacağı kanısındayım. Ayrıca bazı İzmirlilerin İstanbul sevdasının bir tezahürü gibi de duruyor. Şehrimizde iyi tiyatro yapılmıyor da İstanbul'dan oyun getiriliyor imajının yıkılması gerektiğine inanlardanım. Bu durum maalesef tam tersi bir algı oluşturuyor" dedi.