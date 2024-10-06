İzmir’in 96 yıllık helvacısı! Yıllardır aynı yerde hizmet veriyor

'SOSYAL MEDYA NAMIMIZA NAM KATTI'

Helvacılık baba mesleği olduğu için başka bir iş yapmayı düşünmediğini söyleyen Helvacı, "Dükkana geldiğimde evimiz yan sokaktaydı. 10 yaşından beri bu dükkandayım. Mesleği sevdiğim için devam ettiriyorum. Başka bir iş yapamam, gözümü burada açtım. Burada çocukluğumu, gençliğimi geçirdim. Bu mesleği severek yaptım. Babamız da bizi ona göre yetiştirdi. Hayatımız burada devam ediyor. Basmane'de çok eski olduğumuz için bizi birçok kişi bizi tanır. İzmir'de yaşı 60'ın üzerinde olanlar, bizi muhakkak tanır. Artık o insanların çocukları ve torunları gelmeye başladı. Dükkanı yürütebildiğim kadar yürüteceğim. Yeğenim Kemal Helvacı, internetten satış yapıyor. Ben de burada satıyorum. Mamullerimizde katkı yok, doğal şeker, doğal tahin. Basmane'nin, İzmir'de ayrı bir yeri var. Beni ve dükkanı merak edenler geliyor. Benimle sohbet edip, fotoğraf, video çekiyorlar. Daha sonra sosyal medyada paylaşıyorlar. Zaten bir namımız vardı ama sosyal medya namımıza nam kattı" diye konuştu.