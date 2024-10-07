İzmir Körfezi nefes alacak! Eylem planı bugün açıklanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve toplu balık ölümlerini mercek altına alan Bilim Kurulu'nca hazırlanan ilk 'Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' bugün açıklanacak. 14 maddeden oluşan eylem planına göre; acil müdahale kapsamında İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin yok edilip, azalan oksijen miktarının arttırılması için atık suların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın denize deşarjı engellenecek. Körfeze deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları güncellenerek, OSB ve diğer fabrikalardaki atık su arıtma tesislerinin gerektiği gibi işletilmesi sağlanacak.

KAMUOYUNA DUYURULUCAK

Evsel ve endüstriyel atıkların körfezle ilişkili havzalar, dere yatakları aracılığıyla denize ulaşması önlenecek. İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede inceleme başlattı. Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla önce İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu, ardından 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu. İzmir Körfezi'nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı. Yerel yöneticilere de yol gösterecek olan İzmir Körfezi için hazırlanan acil ve kısa vadede yapılacakları içeren 14 maddelik eylem planı bugün saat 14.00'da İzmir İktisat Kongre binasında düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da davet edildiği açıklandı.

'KADERİNE TERK EDİLEMEZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Eylül'de Bilim Kurulu üyeleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu gemisi ile İzmir Körfezi'ne açılarak incelemelerde bulunmuştu. Kurum, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgedeki kirliliğe neden olan en önemli iki faktör olduğunun altını çizerek, "İzmir Körfezi can çekişiyor. Denizde oksijen kalmamıştır. Körfez ölmektedir. İzmir Körfezi, bugün yapıldığı gibi kaderine terk edilemez" demişti.