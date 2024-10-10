Muz kralı malları kaçırıyor

'İstanbul'a gidiyorum' diyerek evden çıkan ve Yunan adalarında görülen 'muz kralı' lakaplı turizmci ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç hakkında yeni bir dava daha açıldığı öne sürüldü.

EŞİNDEN BÜYÜK İDDİA

Boşanma ve maddi tazminat davasından sonra; sekreteri Özlem Poslu ile aşk yaşayan iş adamı Atınç'a üç çocuğunun annesi ve lise aşkı olan eşi Özüm Atınç'ın bu kez mal kaçırma davası açtığı ileri sürüldü. 'İstanbul'da bir toplantıya gidiyorum' diyen iş insanı Hüseyin Atınç, sekreteri ile Yunan adalarında gittiği restoranda, okul arkadaşına yakalanmış ve eşine haber vermesi ile skandal aşk ortaya çıkmıştı.

İSTANBUL YALANI

Atınç ve sevgilisini restoranda gören arkadaşı, durumu telefonla işadamının karısına söyledi. Konuyu araştıran ve ihanetin fotoğrafına ulaşan Özüm Atınç, kocasının İstanbul'a gitmediğini ve hatta kocası ile ortak bir çocukları olduğunu tespit edince mahkemenin yolunu tuttu. Urla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açan Özüm Atınç'ın, kocasından nakit ve gayrimenkul olarak 100 milyon TL tazminat istediği öğrenilmişti.