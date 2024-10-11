‘Berber’ vurgunu! 1 milyarlık dolandırıcılık

Diyarbakır'da berberlik yapan şahsın liderliğinde kurulan çete, Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması için Nevşehir merkezli 19 ilde 95 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE LİDERİ ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir vatandaşın telefonuna Whatsapp'tan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" seklinde mesaj göndererek, Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceğ vaadinde bulundu. Dolandırıcılar, verilen ilk görevleri yapan şahısın hesabına para yatırarak güven sağladı. Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği, bunun için de para yatırması gerektiği söylendi.

Üyeliği kabul eden şahıs ,farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda mağdurun farklı bankalara gönderdiği paraları takibe aldı. Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi. Çete liderinin ise Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi. Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.