Balıktan kaçan tavuğa yöneldi

İzmirli balıkçılar bu sene Körfez'de yaşanana kirlilik ve meydana gelen balık ölümleri sebebiyle umdukları satış oranına ulaşamadı. Her zaman Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki balık tezgahlarında adeta kuyruk olurken, artık müşterilerin azaldığı gözlemlendi. Uzun yıllardır sektörde olan ve balık işletmesi sahibi Mesut Yedikardeşler, "Bizim balıklarımız Buca Balık Hali'nden geliyor ve her gün denetleniyor. Bunu bilmeyenlere anlatıyoruz fakat bir türlü ikna olmayanlar tavuğa yöneliyor. İri palamutların çiftinin 140-150 liraya alıcı bulduğu balık tezgahlarında 80 liraya Karadeniz Hamsisi bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLE TÜKETMELERİNİ İSTİYORUZ'

İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin başlamasının ardından vatandaşların psikolojik olarak etkilendiğini belirten balıkçı Serkan Çömlek, "Biz balığın nasıl sağlıklı tutulduğunu anlatıyoruz. Bazıları ikna olurken, bazıları ise şüphe nedeniyle tavuk tezgahlarına yöneliyor. İzmirliler, ölü balıkların dış körfeze değil, iç körfeze ait olduğunu gördükçe piyasalar düzelecek" dedi. Serkan Çömlek, açıklamasına şöyle devam etti: "Balıklarımızı halkımızın güvenle tüketmesini istiyoruz. Balık fiyatları şu an uygun. En iri palamut bile 140 liraya satılıyor."

TAVUK FİYATI UCUZ

Havra Sokağı'nda tavukçuluk yapan İbrahim Bedir ise "Tavuk fiyatları şu anda diplerde. Bazı vatandaşların balık tezgahlarını gezdikten sonra tavuk ürünlerine yöneldiklerini görüyoruz. Tavuk fiyatları bir süre daha bu çizgide gidecek. Vatandaşımız rahatça tavuk yiyebilir" dedi.