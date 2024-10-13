Karşıyaka Stadı için İzmir Büyükşehir Belediyesine flaş çağrı

AK Parti Karşıyaka 8. Olağan İlçe Kongresi, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye telefonla bağlantı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kongreye katılmayı planladığını, ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam bir toplantıya katılacağı için İzmir'den ayrıldığını söyledi.

Karşıyaka denilince akıllara stat yatırımının geldiğini vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"Malumunuz olduğu üzere biz bu stadı yapmak için çok çaba sarf ettik. Hala çaba sarf ediyoruz. Birileri hep dava açarak bunu engellemeye çalıştılar. Yerel seçim öncesinde de 'bu stadı her halükarda biz yapacağız' sözleri oldu. Biz 6 aydır sesleniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yeri İzmir Büyükşehir Belediyesine vermeye hazırdır. Büyükşehir Belediyesinin önünde hiçbir engel yoktur. Biz de gerekli desteği sonuna kadar vereceğiz. Henüz Büyükşehir Belediyesinden bir hamle olmadığını da Karşıyakalı hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. Aslında bu sözün yerine getirilmesi için Karşıyakalılar adına buradan seslenmiş oluyorum."

Kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise bütün dünyada savaş ve zulmün yaşandığını, bunun karşısında tek sağlam duran liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Karşıyaka'mızdan Cumhurbaşkanımıza sözler verelim. İzmir'imizi önümüzdeki ilk seçimlerde AK Parti'mizin medarıiftiharı yapmaya hazır mıyız?" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın da konuşma yaptığı kongrede, mevcut ilçe başkanı Selahattin Köse, göreve yeniden seçildi.