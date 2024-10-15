Büyükşehir’de işçiler iş bıraktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de bir süredir devam eden ikramiye krizine halen bir çözüm bulunamadı. Yaşanan ikramiye krizinden kaynaklı Genel İş üyesi İZENERJİ işçileri 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Eylemin haksız, dayanaksız ve kanun dışı olduğunu ifade eden İZENERJİ yetkilileri, iş bırakan işçiler hakkında soruşturma açılacağını da vurguladı.

'GREV SÜRECİMİZ BAŞLADI'

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da ilçe belediyelerinde yürüttükleri toplu iş sözleşme görüşmeleri ile ilgili ayrı bir basın toplantısı yaptı. Sarı, "İzmir'de DİSK GENELİŞ Sendikası ile Sodem-Sen arasında yürütülen toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri son 60 günlük sürece yani grev sürecine girmiş bulunmaktadır. İzmir'de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine geçilmemiş, bazı belediyelerde ise enflasyon rakamları dahi verilmemiş. Önümüzdeki 20-25 gün içerisinde İzmir'in birçok belediyesinde greve çıkıyoruz" dedi.