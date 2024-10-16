CHP’nin has adamı borcu yüzünden kaçtı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in belediye şirketi İzbeton'u ve kooperatifleri dahil ettiği Gaziemir Aktepe Emrez'deki kentsel dönüşüm projesini yürüten İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı ve 1453 Osmanlı isimli kafe zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Serdar Deniz kayıplara karıştı.

MESAJLA HELALLİK İSTEMİŞ

FİYASKOYLA sonuçlanan kentsel dönüşüm projesinde başkanlığını yaptığı kooperatifin denetim kurulunda yer alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yakın bir isim olduğu konuşulan ve bir süre CHP İzmir İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Deniz'in yüklü miktardaki borcu yüzünden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

İddiaya göre Aslanoğlu'nun referansı ile İzmir'deki CHP'li bazı belediyelerden internet alt yapısı ve elektrik tesisatı döşeme işinden, temizlik malzemesi ve gıda ürünlerinin tedarikine kadar birçok alanda ihale aldığı öne sürülen Deniz'in, genel seçimlerde de partinin saha çalışanlarına ve mitinglerine kumanya desteği sağladığı öğrenildi. Borç para aldığı kişiler arasında spor kulübü yöneticileri, filo araç kiralama ve galeri işi yapan tanınmış isimlerin olduğu da kaydedildi. Piyasaya ve bankalara yaklaşık 2 milyar lira borcu olduğu için ortadan kaybolduğu iddia edilen işadamı Deniz'in yurt dışına çıktıktan sonra alacaklılarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı.