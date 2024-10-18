İZBETON’da 9 isme görevden el çektirildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketi olan İZBETON'da Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ve 8 müdür görevden alındı.

İZBETON, önceki başkan Tunç Soyer'in önerisiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kentsel dönüşüm yetkisini, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortağı olduğu kooperatife protokolle devretmesi ile gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotif şirketi İZBETON, geçmiş dönemlerde yol yapımı, asfalt, dere ıslahı gibi altyapı çalışmaları yapıyordu.

Biri yetki verdi, diğeri protokol imzaladı, bir başkası sözleşmeyi feshetti. Son olarak 9 isim görevden alındı... Asıl mağdur ise, evine bir türlü kavuşamayan kooperatifzede vatandaş oldu!

Önceki başkan Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerine İZBETON'u da dahil etmek isteyince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm yetkisini İZBETON'a vermişti.

TARTIŞILAN PROTOKOL

Ancak İZBETON yönetiminin, bir süre sonra protokol imzalayarak inşaatların yapım işini CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortağı olduğu İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne devretmesi, siyaset gündemine bomba gibi düşmüş, konu günlerce tartışılmıştı.

Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından İZBETON'un kooperatifle olan protokolü, inşaatların zamanında teslim edilmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshedilmişti. Bu son gelişme ile birlikte, bir an önce evine kavuşmayı bekleyen binlerce kooperatif üyesi, gecikmenin yanına belirsizliğin de eklendiği bir mağduriyete mahkum olmuştu.