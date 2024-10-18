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Haberler İzmir İzmir Otogarı resmi olarak İZULAŞ’a devredildi

İzmir Otogarı resmi olarak İZULAŞ’a devredildi

HABER MERKEZİ
İzmir Otogarı resmi olarak İZULAŞ’a devredildi
İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 2. Olağan Birleşiminde İzmir Otogarı'nın İZULAŞ'a devri de görüşüldü. Otogarın İZULAŞ'a devri oy çokluğuyla kabul edildi. Otogar, 15 yıl süreliğine İZULAŞ'a devredilecek ve bu süre boyunca otogarın işletmesi İZULAŞ tarafından yürütülecek. İzmir Otogarı'nın işletmecisi İZOTAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında dava devam ederken gelen bu önerge, mecliste tartışmalara yol açtı. AK Parti Grubu, İZOTAŞ A.Ş otogarı boşaltmadan bu kararı almanın yanlış olduğunu ifade ederken CHP Grubu ise sözleşmenin bittiğini ve mahkeme kararına gerek olmadığını savundu.
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