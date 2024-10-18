İzmirli akademisyenler en etkili bilim insanları listesine girdi

YAŞAR Üniversitesi'nden 7 akademisyen "Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesinin hazırladığı, dünyadaki bilim insanları arasında yüzde 2'lik dilime giren 223 bin 152 kişiden oluşan çalışmada Türkiye'den bin 518 bilim insanı listelendi. Türkiye'den bin 518 bilim insanının yer aldığı 2023 yılındaki çalışmaların değerlendirildiği listeye; Yaşar Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Türker Özmen girdi. Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller "Çok mutluyuz" dedi.