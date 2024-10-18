Kadın doktora şiddet: Kafa travması geçirdi

İzmir'de hasta yakını iki kadının saldırısına uğrayan ve saçları yolunan doktor, kafa travması geçirdi. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakınları acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, ilk önce "Beyaz Kod" verdi. Bir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİM

İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonra da doktor İrem Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolunan genç doktor, saldırganlardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rapor alan doktor İrem Sarıkaya "Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu. Yani iki üç yumak saçım var elimde. Çok korktum, dehşete kapıldım gerçekten" dedi.