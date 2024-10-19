İZBETON’u 2 milyar borca sokmuşlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketi olan İZBETON'da Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ve 8 müdür görevden alınmasının ayrıntıları ortaya çıktı. 3 hafta izne çıkarıldığı belirtilerek görevden alınan müdürler arasında Mali İşler ve Finansman Müdürü Olcay Çakan, Ticaret ve Destek Hizmetleri Müdürü Tuğrul Hapçı, İş Makineleri İşletme ve Lojistik Hizmetleri Müdürü Gökhan Bozokalfa, Üretim Müdürü Fehmi Ertan, Kentsel Alan Bakım Onarım ve İnşaat Müdürü Gökay Bostancı, Harita Müdürü Tankut Tankuş, Ticaret ve Destek Hizmetleri Şefi A. Rıza Günak yer alıyor.

DENETİMLE YAPILDI

İZBETON, önceki başkan Tunç Soyer döneminde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen kentsel dönüşüm yetkisini, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortağı olduğu kooperatife protokolle usulsüz olarak devretmesi ile gündeme gelmişti. İZBETON'da yapılan usulsüz uygulamaların bununla da bitmediği Cemil Tugay'ın belirlediği 10 kişilik ekibin gerçekleştirdiği denetimle ortaya çıktı. Denetimlerde İZBETON'un, Meclis'ten yetki almadan 2 milyar liranın üzerinde çek kesilerek borçlandırıldığı, şirketin sahip olduğu Ege'nin en büyük asfalt üretim tesislerinin asfalt hammaddesi alınamadığı için atıl bırakıldığı anlaşıldı. Ayrıca şirkette usülsüz işlere imza atması konusunda kontrolörlere baskı yapılması ve kar etmesi gerekirken sürekli zarar ettiği öğrenildi.