İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve toplu ölümleriyle tekrar günmede gelen kirlilik devam ediyor. Ölü balıkların en çok görüldüğü Bayraklı'da balık avlanmaması konusunda uyarılar yapılıyor.
Kirliliğiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nde amatör balıkçıların hala olta ile balık tutması endişe yarattı. Körfezde balık tutmanın 2 bin 620 lira, tutulan balığı satmanın ise 26 bin 242 lira cezası bulunuyor. Peki nerede balık tutur? İşte yanıtı...
ÇEŞME DALYAN
Çeşme'de yer alan Dalyan, tarihi dokusuyla ve doğal limanıyla öne çıkar. Sessiz ve sakin bir sahil şeridine sahip olan dalyan, huzur ve dinginlik içinde balık tutmak isteyenlerin uğrak noktasıdır.
URLA İSKELESİ
Urla, İzmir'in doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinden biridir. Ege Denizi'ne nazır konumuyla Urla İskelesi, hem balık tutup hem keyifli zaman geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilir.
URLA ÇEŞMEALTI
Urla, balık tutmak için oldukça ideal bir yerdir. Çeşmealtı bölgesi ve adalar en avlak yerler arasındadır. Özellikle Hekim Adası, Pita adası başta olmak üzere Urla adaları, etrafında balık avlamak için oldukça rahat yerlerdir.