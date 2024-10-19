İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

URLA ÇEŞMEALTI

Urla, balık tutmak için oldukça ideal bir yerdir. Çeşmealtı bölgesi ve adalar en avlak yerler arasındadır. Özellikle Hekim Adası, Pita adası başta olmak üzere Urla adaları, etrafında balık avlamak için oldukça rahat yerlerdir.