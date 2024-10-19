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İzmir'de hafta sonu nerede balık tutulur?

İzmir'de nerede balık tutulur? İzmir'de oltayla balık tutulacak yerler nereler? soruları hafta sonunun gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri sonrası körfezde balık tutulmaması gerektiği uyarısı yapılmıştı. İzmir'de nerede balık tutulabileceği birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, İzmir'de nerede balık tutulur? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ
İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve toplu ölümleriyle tekrar günmede gelen kirlilik devam ediyor. Ölü balıkların en çok görüldüğü Bayraklı'da balık avlanmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

Kirliliğiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nde amatör balıkçıların hala olta ile balık tutması endişe yarattı. Körfezde balık tutmanın 2 bin 620 lira, tutulan balığı satmanın ise 26 bin 242 lira cezası bulunuyor. Peki nerede balık tutur? İşte yanıtı...

İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

ÇEŞME DALYAN

Çeşme'de yer alan Dalyan, tarihi dokusuyla ve doğal limanıyla öne çıkar. Sessiz ve sakin bir sahil şeridine sahip olan dalyan, huzur ve dinginlik içinde balık tutmak isteyenlerin uğrak noktasıdır.

İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

URLA İSKELESİ

Urla, İzmir'in doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinden biridir. Ege Denizi'ne nazır konumuyla Urla İskelesi, hem balık tutup hem keyifli zaman geçirmek isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilir.

İzmir’de hafta sonu nerede balık tutulur?

URLA ÇEŞMEALTI

Urla, balık tutmak için oldukça ideal bir yerdir. Çeşmealtı bölgesi ve adalar en avlak yerler arasındadır. Özellikle Hekim Adası, Pita adası başta olmak üzere Urla adaları, etrafında balık avlamak için oldukça rahat yerlerdir.

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