Konak Belediyesi’nde Şevval Sam tartışması

Etimesgut Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Av. Uğur Çağlar'ın geçtiğimiz ay Belediye Meclisine verdiği soru önergesi ortalığı karıştırmıştı. Soruda bahsedilen ve 3 gün süren konserlere harcanan paralar ortaya çıktı. Ücretler ise dudak uçuklattı. Edinilen bilgilere göre Etimesgut Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren konserlere toplam 12 milyon 567 bin Türk lirası harcadığı belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

Bu etkinliklerin ihalesini eski rol arkadaşı Adem Aydil'e ait İda Yapım Medya şirketine verdiği ortaya çıktı. Öte yandan ünlü isimlere de para ödendiği belirtildi. Bu verilere göre; Melek Mosso'ya 2 milyon 100 bin, Kenan Evrencan Gündüz'e 300 bin, Nil Karaibrahimgil'e 2 milyon 62 bin 500, İda Yapım Medya Şirketine ise 6 milyon 10 bin Türk lirası ödendi.

KONAK'TA ŞEVVAL SAM TARTIŞMASI

İzmir Konak Belediyesi'nden de benzer bir durum ortaya çıktı. Belediye iflasın eşiğinde olduğunu açıklarken 2 saatlik konserine milyonlarca lira ödüyor. İşçi maaşlarını kredi çekerek ödediğini iddia eden Konak Belediyesi'nin 29 Ekim günü Karantina Meydanı'nda yapılacak 2 saatlik konser için Şevval Sam'a tam 5 milyon 300 bin liralık ödeme yapılacağı öğrenildi. Konak Belediyesi'nin bu harcamasına ise tepki yağıyor. Belgeleri yayınlayarak açıklama yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeyerek açıkça belediye bütçesini heba ediyor. Konaklı hemşehrimizin parası, iki saatlik bir konsere akıtılıyor. Altyapı eksikleri, halkın asli ihtiyaçları dururken bu paranın gösteriş için harcanması affedilemez bir hata" dedi.

VATANDAŞ DA TEPKİLİ

Sosyal medyada duruma tepki gösterenlerin yaptıkları yorumlardan bazıları şu şekilde; "Fakire verin desek yük olur herkese", "İşte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje", "İnsanları mutlu etmek veya eğlendirmek yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi?", "Arıtma yapsanız bu parayla..."