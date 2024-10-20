Kafa kafaya çarpışan motorcuların feci sonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını feci şekilde kaybetti. İki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaşamını yitirirken, o anlar kameralara da yansıdı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Ali Altuntaş (44) idaresindeki 35 CEE 059 plakalı motosiklet, Ertuğrul Mahallesi 3078 ile 3103 sokak kesişiminde Serdal Demirel (17) yönetimindeki 45 ACJ 264 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası motosikletlerden düşen iki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazaya şahit Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın olduğu sokağa gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki Serdal Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Ahmet Ali Altuntaş ile hangi motosiklette olduğu henüz öğrenilemeyen yolcu Ş.Ç. (16) ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki S.Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.