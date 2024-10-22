Ege Telsiz Takımı’nın afetlerde haberleşme projesine çifte ödül

EGE Üniversitesi öğrenci ve mezunlarından oluşan Ege Telsiz Takımı, bugüne kadar birçok başarısının ardından TEKNOFEST Akdeniz'den de iki farklı ödülle döndü. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST 2024 takım yarışmalarında, Ege Üniversitesinin bilim ve teknoloji ekipleri inovatif ve yenilikçi projeleri ile ödül almaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 takım yarışmalarında Ege Üniversitesinin Ege Telsiz Takımı, "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmasında "En İyi Ticarileştirme Potansiyeli" prestij ödülünü kazanırken, TEKNOFEST'in Adana etabından da Türkiye Üçüncülüğü ödülü ile ayrıldı. BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Telsiz Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalarda önemli ödüller alan Üniversitemiz öğrencileri, bu başarılarını Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te de sürdürdüler. Takımımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.