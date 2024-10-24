Karşıyaka Belediyesi işçileri: Greve gideriz

İZMİR Karşıyaka Belediyesi'nde, Personel A.Ş. işçilerini kapsayan, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Disk Genel İş Sendikası İzmir 8 nolu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 5 aydır süren görüşmeler sonuçsuz kalınca ve SODEMSEN'den teklif gelmeyince grev aşamasına geçildi.

ANLAŞMA İÇİN SON 28 GÜN

KARŞIYAKA Belediyesi önünde toplanan sendikaya bağlı işçiler, grev kararını kapıya astı. Disk Genel İş Sendikası İzmir 8 nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, belediye yönetiminin SODEMSEN'i devreden çıkartması gerektiğini söyledi.

Gümüştekin, "Toplu iş sözleşmesinde, tam 113 gündür ücrette teklif dahi verilmemiş ve sözleşme tıkanma noktasına gelmiştir. Herhangi bir maddi teklifte bulunulmamıştır. Son 60 günün bitmesine 28 gün kalmasına rağmen belediye yönetimince, durumun ne kadar ciddi olduğunun hala farkına varılmamıştır. İşçinin emeği SODEMSEN'in oyuncağı değildir. Eğer belediye yönetimi toplu sözleşmemizi ciddiye alıp, SODEMSEN'i devreden çıkartmaz, ciddi bir teklif vermezse; yani bizleri açlık sınırının altında çalıştırmaya ısrar ederse, biz Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. işçileri; yani tam olarak bin 227 işçi, 19 Kasım 2024 Salı günü bu belediyenin önüne iner, grev halayını çekeriz" dedi.