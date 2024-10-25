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Haberler İzmir İZFAŞ grev kararı aldı Büyükşehir haklı bulmadı

İZFAŞ grev kararı aldı Büyükşehir haklı bulmadı

HABER MERKEZİ
İZFAŞ grev kararı aldı Büyükşehir haklı bulmadı
İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık yaşanması sonucu grev ilan edilmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZFAŞ/İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası tarafından 23 Ekim 2024 tarihinde grev ilân edilmiştir. Genel-İş Sendikası'nın "İŞE DEVAM PRİMİ" ve "SAĞLIK RAPORU ALMAMA PRİMİ" talepleri kabul edilmemiştir. "
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