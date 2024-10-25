İZFAŞ grev kararı aldı Büyükşehir haklı bulmadı

İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık yaşanması sonucu grev ilan edilmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZFAŞ/İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası tarafından 23 Ekim 2024 tarihinde grev ilân edilmiştir. Genel-İş Sendikası'nın "İŞE DEVAM PRİMİ" ve "SAĞLIK RAPORU ALMAMA PRİMİ" talepleri kabul edilmemiştir. "