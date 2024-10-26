Başkanlar değişti sorun değişmedi

Konak'taki Ballıkuyu Mahallesi'nde 2017'den beri çöp konteyneri sorunu yaşanıyor. Mahallede sadece bu sokakta konteynerlerin olması ve etrafındaki diğer sokaklarda yer almaması sebebiyle birçok kişi çöpünü getirip buradaki konteynerlere döküyor. Üstelik buraya atılanlar sadece çöplerle sınırlı değil. Hafriyat ve moloz dolu inşaat çuvalları da getirilip bu sokağa bırakılıyor. Diğer sokaklara da konteyner koyulması için yıllardır belediyeye hem dilekçeyle hem de telefonla müracaatta bulunan Sebahattin Karaahmet, bu soruna bir türlü çözüm getirilmediğini ifade etti.

"KOKUDAN DURAMAZSINIZ"

Kendisinin girişimiyle bu konu hakkında 20 Ağustos 2017'de Yeni Asır Gazetesi'nde haber yayınlandığını belirten Karaahmet, o haberden sonra birkaç günlüğüne göstermelik temizlik yapıldığını, sonra da problemin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.Dönemin Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sonraki Başkan Abdül Batur ve şu anki mevcut Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yönetimindeki Konak Belediyesi'ne 2017'den beri yaptığı başvuruların sonuçsuz kalmasına üzülen Sebahattin Karaahmet, "Gün boyu atılan çöp ve atıklar, akşam saatlerinde iyice birikiyor. Yaz döneminde koku ve sinekten burada duramazsınız. Çok rahatsız ediyor ve günlerimiz işkenceye dönüşüyor. Belediyeye başvuruların yanı sıra mahalle muhtarına da konuyu aktardık. Hiçbir ilerleme göremedik. Belediyenin temizlik işleri birimini defalarca telefonla arayıp sonuç alamayınca 'Sorunu gidermeniz için illa gazetecilere mi haber verelim' dediğimde ise 'Sen bizi tehdit mi ediyorsun' şeklinde karşılık verildi" açıklamasını yaptı.

"KEYFİNE GÖRE KOYULMAZ"

Çöplerini buraya getiren vatandaşlarla sokak sakinleri arasında zaman zaman tartışma çıktığını söyleyen Karaahmet, başka sokaklardan gelen atıkların buraya atılmasını kimsenin istemediğini ifade etti. Diğer sokaklardaki vatandaşların görüntü kirliliği ve koku yapması nedeniyle kendi bölgelerine konteyner koydurmadıklarını belirten mahalle sakinleri ise "Çöp konteyneri, kişilerin keyfi isteklerine göre koyulmaz. Kamu hizmeti bakımından zorunlu bir durumdur ve her sokakta olması gerekir. Belediye bunu yapmak zorunda. Sırf vatandaş istemiyor diye böyle bir saçmalığa izin verilmez. Bizim sokağımız çöplük değil. Herkes kendi pisliğini kendi sokağında halletsin" serzenişinde bulundu.