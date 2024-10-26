İZBAN’da yeni dönem! Dijital İzmirim Kart uygulaması o tarihte başlıyor

ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, metro ve tramvay araçlarında yolculuk yapmak için QR kodla biniş sağlayan Dijital İzmirim Kart uygulaması 28 Ekim tarihi itibariyle İZBAN'da da geçerli olacak. Bu sayede fiziksel olarak kart taşımaya gerek kalmayacak ve İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak Dijital İzmirim Kart ile İZBAN'da da yolculuk yapılabilecek.
Ücretsiz kullanılan Dijital İzmirim Kart'ta, fiziki İzmirim Kart ile aynı sistem işleyecek. Yurttaşlar dijital olarak bakiye yükleyebilecek, bakiye sorgulaması yapabilecek ve QR kod ile geçiş yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. İadeler için de fiziki İzmirim Kart'ın okutulduğu cihazlardan yararlanılacak. Mobil İzmirim Kart'taki QR kod, cihaza okutularak iadeler alınabilecek.
Tüm kişiselleştirilmiş kart sahipleri Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek. Dijital İzmirim Kart kullanıcıları aktarma, indirimli biniş, 'Gittiğin Kadar Öde', Halk Taşıt gibi fiziki kart avantajlarından yararlanabilecek. Tam, öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş olmak üzere beş farklı biniş tipinde Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.
Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.