İZBAN’da yeni dönem! Dijital İzmirim Kart uygulaması o tarihte başlıyor

Ücretsiz kullanılan Dijital İzmirim Kart'ta, fiziki İzmirim Kart ile aynı sistem işleyecek. Yurttaşlar dijital olarak bakiye yükleyebilecek, bakiye sorgulaması yapabilecek ve QR kod ile geçiş yaparak toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. İadeler için de fiziki İzmirim Kart'ın okutulduğu cihazlardan yararlanılacak. Mobil İzmirim Kart'taki QR kod, cihaza okutularak iadeler alınabilecek.

Tüm kişiselleştirilmiş kart sahipleri Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek. Dijital İzmirim Kart kullanıcıları aktarma, indirimli biniş, 'Gittiğin Kadar Öde', Halk Taşıt gibi fiziki kart avantajlarından yararlanabilecek. Tam, öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş olmak üzere beş farklı biniş tipinde Dijital İzmirim Kart oluşturabilecek.