Dolandırıcılığın böylesi! Köpeği boyayıp internet üzerinden sattılar

Diyarbakır'da yaşayan Ümran B., yaklaşık 2 yıl önce evcil hayvan sahiplendirme sitesi üzerinden İzmir'de yaşayan Buket Y. ve Erencan K. ile iletişime geçerek, 'Maltipoo' cinsi turuncu bir köpek satın almak istediğini söyledi. Buket Y., istediği köpeği otobüsle Ümran B.'ye gönderdi. Ümran B., otobüsle gönderilen köpeği terminalden teslim alıp, şüphelilerin banka hesabına 4 bin TL para gönderdi. Ancak veteriner kontrolünde, köpeğin ne cinsinin ne de renginin belirtildiği gibi olmadığı, hayvanın boyandığı, bu yüzden derisinde de yaralar oluştuğu belirlendi. Ardından Ümran B., köpeği satın aldığı Buket Y. ve Erencan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde Ümran B.'nin beyanları, banka dekontları ve iletişim kayıtlarının incelendiği belirtilerek, şüpheli Buket Y.'nin Ümran B. ile telefon üzerinden iletişime geçtiği ve bu hat üzerinden yapılan görüşmelerin tespit edildiği, Ümran B.'nin Buket Y. adına kayıtlı hesabına 'Köpek sahiplenme bedeli' olarak 4 bin TL para gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, Ümran B.'ye gönderilen köpeğin mağdurun sahiplenmek istediği köpek olmadığı ve cinsinin farklı olduğu vurgulanarak, şüpheliler Buket Y. ve Erencan K.'nin, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.

'RENGİ TURUNCU DEĞİL SİYAHTI'

Ümran B., savcılıktaki ifadesinde, "Buket Y. isimli şahsın köpek satış ilanını gördüm. Kendisiyle sitede kayıtlı olan telefondan iletişime geçtim. Köpeğin Ankara'da olduğunu, Maltipoo cinsi olduğunu ve renginin turuncu olduğunu söyledi. Köpek için 4 bin TL'ye anlaştık. Bana vermiş olduğu IBAN'a parayı gönderdim. Köpeği aynı gün bir otobüs firması ile kargoya vereceğini söyledi. Bir gün sonra köpeği Diyarbakır terminalinden aldım. Bir hafta sonra köpeği veterinere götürdüm. Veteriner köpeğin yaşlı olduğunu ve Maltipoo cinsi olmadığını söyledi. Ayrıca köpeğin cinsiyeti dişi olup, rengi turuncu değil siyahtı. Bunun üzerine şüpheli Buket Y.'yi aradım. Aldığım köpeğin ilanda belirttiği köpek olmadığını söyledim. O da bana yarın köpeği aldıracağını söyledi ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadı. Aldığım köpeği sahiplendirdim, şikayetçiyim" dedi.