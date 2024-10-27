İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 27 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 27 EKİM PAZAR

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ

27.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAZIMDİRİK

27.10.2024 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA KOZBEYLİ

27.10.2024 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GAZİ, CUMHURİYET

27.10.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE, MURSALLI, ÇOBANLAR

27.10.2024 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ORHANLI

27.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.