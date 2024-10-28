Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullandı

İZMİR'DE ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlar, 6 ilçede kurulan 18 sandıkta oylarını kullandı. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri de okulların girişlerine kurdukları stantlarda seçmenlere yardımcı oldu. Oy kullanma işlemi, saat 20.00'da bitti. Gaziemir ilçesindeki Remzi Doğan İlkokulu'nda görev yapan Dernek Başkanı Abdurrahim Nursoy, son 3 yılda 7'nci kez seçime gittiklerini, bunun Bulgaristan'da siyasete olan güveni azalttığını, oy kullanan seçmen sayısının da düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.