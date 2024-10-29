Depremzede öğrencilere eğitim bursu desteği

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nında hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün anneleri Tülin Batmaz, çocuklarının adına kurduğu vakıf ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden 100'den fazla öğrenciye eğitim bursu veriyor. Bursiyerlerin depremde ailelerini kaybetmiş ama okuma azimleri yüksek, başarılı öğrencilerden oluştuğunu söyleyen Batmaz, "Hepsi ailelerinde kayıplar yaşamış. Bazıları anne babasını, bazıları da ikizini kaybetmiş çocuk ve gençler. Bu çocukların her biri ayrı ayrı birer umut, bu benim en büyük tatminim" diye konuştu.