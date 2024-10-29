Kültür Yolu Festivali İzmir’e renk katıyor

Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Uluslararası arenada profesyonel anlamda ney icra eden tek kadın sanatçı Burcu Karadağ, Ney In Ethno Jazz Konseriyle, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk kez caz yaklaşımıyla bir araya gelen ney; piyano, perküsyon, balaban ve kontrbasın oluşturduğu derinlikli yapı ile türkülerin yeniden yorumlandığı konser büyük alkış aldı. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ise İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Tango Tango Konseribüyük beğeniyle karşılandı.

İzmir Resim Heykel Müzesi'nde açılan Pablo Picasso- Resimden Seramiğe Bir Serüven ve Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu sergileri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

AÇIK ATÖLYE GÜNLERİ

Açık Atölye Günleri, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda devam ederken Gündoğdu Meydanı'na kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor. Çocuk oyunları ve Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşuyor.