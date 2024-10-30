İzmir depreminde evlatlarını yitiren anneler ’iyilik’ hareketi için ele ele!

Bu hareketin çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Batmaz, şunları kaydetti:

"Hatıra ormanı yaptık, 5 bin fidan dikildi. 6 kütüphane açtık. 2 deprem farkındalık gecesi yaptık. Bu gecelerde minimum 500'er kişilik katılımcılarla beraber, depremin çok daha anlaşılır hale gelmesi için sunumlar yaptık. Bugüne kadar 100'ü aşkın öğrenciye burs verir hale geldik. Onların sosyal faaliyetlerde de bulunmasını sağlamak için tam kapsamlı destek vermeye çalıştık. Sosyal projelerimizle yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştık. Afrika ülkelerinde 6 köyde su sebili yaptık. Malavi'de bir tropikal meyve bahçesi yaptık. O köylerdeki çocukların yaşadıklarını ve koşulların çok kötü olduğunu görünce çamurdan oyuncaklar yerine biz gerçek oyuncaklar hediye ettik. Çıplak ayaklarına ayakkabılar giydirdik."

Sayra ve Çınar'ın doğum günü olan 12 Şubat'ta birçok çocuğa hediyeler aldıklarını belirten Batmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bölgeye 3 insani yardım tırı gönderdiklerini kaydetti.

Batmaz, deprem bölgesinde çocuklarla birebir temas etmenin çok farklı bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Orada saçınızdaki tokayı beğenince onu da söküp verebilecek bir duyguda oluyorsunuz. O anda ne isteseler vereceksiniz çünkü tüm koşullarınızı aslında orada sunmaya hazır bir durumdasınız. Yaşanması gereken duygular bunlar." dedi.

Çok sayıda okulda derslikler yaptırdıklarını, ana sınıfı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarları oluşturduklarını, çocuk parkları kurulmasını sağladıklarını anlatan Batmaz, 2 Kasım'da çeşitli derneklerin işbirliğiyle afet bilincine farkındalık oluşturmak için eğitim düzenleyeceklerini, 23 Nisan'da da Erzurum'da ihtiyacı bulunan bir devlet okulunda kütüphane açılacağını sözlerine ekledi.

"MATEMDE KALARAK HAYAT DEVAM ETMİYOR"

Seher Perincek de depremin acısını iyilik hareketine dönüştürerek, yaptırılan yeni derslikler, oluşturulan ana sınıfı ve laboratuvarlarla çok sayıda çocuğun hayatına dokundu.