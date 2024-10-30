İzmir ve çevresinde yıkıcı deprem üretecek fay yok”

2020 yılında meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan 6,6'lık depremin üzerinden 4 yıl geçti. Bu süre içinde kentteki fayların deprem üretme kapasitesi ile ilgili pek çok uzman konuştu. Şimdiye kadar hep korkutan açıklamalar yapan uzmanların aksine Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş'tan sevindirici bir haber geldi. İzmir çevresinde ortalama 6- 6,5 büyüklüğünde deprem üreten faylar olduğuna değinen Dr. Demirtaş, "Depremler genel olarak 6 ile 6,5 arasında. İzmir ve çevresinde 7'nin üzerinde deprem bilmiyoruz. Bir fay yüzey kırığı oluşturmuyorsa faya ilişkin parametreleri bulamazsınız. Kazı yapmak için fayın en yukarısında 10 bin yıllık çökelin kesilmesi gerekiyor. 10 bin yıllık genç çökeli kesmiyorsa burada kazı yaptığı zaman fayın en son ne zaman deprem ürettiğini bulamazsın. İzmir halkını korkutmanın bir anlamı yok" dedi.

6.9 şiddetindeki 30 Ekim depreminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Depremin yıldönümünde yüreklere su serpecek bir açıklama yapan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, "Kentin üzerinde bulunduğu faylar önümüzdeki bin yılda 6.8'den büyük deprem üretmez" dedi

7'LİK DEPREM ÜRETEMEZ

Depremin yıldönümü nedeniyle görüş aldığımız Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, sözlerine İzmir'in tarihsel deprem geçmişinden bahsederek başladı. İzmir Fayında 1688'de 6,8; Tuzla Fayında 1992'de 6; Seferihisar fayında 2003'te 5.6; Yeni Foça fayında 1789'da 6.8; Gülbahçe fayında 2005'te 5.8 büyüklüklerinde depremler yaşandığını hatırlatan Dr. Demirtaş, "İzmir çevresinde iki tür fay var. İzmir Körfezi'ni hem güneyden hem kuzeyden sınırlayan İzmir ve Bornova Fayı. Bunlar normal faylardır. Bir de bu fayları dikine kesen kuzey güney yönlü Tuzla, Seferihisar, Gülbahçe, Yağcılar, Mordoğan, Yeni Foça gibi kuzey güney gibi doğrultu atımlı faylardır. Bu faylar Kuzey Anadolu Fayı gibi değildir, kısa faylardır. Bunların 7'lik deprem üretmesine mümkün değildir" dedi.

Fayların deprem üretme aralığının en az bin yıl olduğunu dile getiren Demirtaş, depremlerde, fayın kayma hızı, deprem üretme aralıklarının temel parametre olduğunu bunları vermeden, İzmir'de deprem eli kulağında, demenin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan kentin çevresindeki fayların da bugüne kadar 7'ye varan depremler üretmediğine işaret eden Demirtaş, kentin büyük bir deprem riski altında olmadığının altını çizdi.

117 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FELAKETİN ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi, depremin 4. yılında anılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, felaketin ardından kent genelinde yaklaşık 1500 teknik personelle 213 bin 762 binada hasar tespit çalışması yapıldı.

Bu binalardan 9 bin 79 yapının depremden etkilendiği belirlenirken, bunlardan 99 yapının acil yıkılacak, 632 yapının ağır hasarlı, 580 yapının orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Acil yıkılmasına karar verilen binaların yıkımı gerçekleştirildi.

(ASYA YAŞARİKİZ)