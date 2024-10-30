  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

İzmir'de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

Son dakika İzmir haberleri... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün İzmir'de coşkuyla kutlandı. Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan etkinliklerde Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisi nefes kesti.

İHA
İzmir’de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

Son dakika İzmir haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, İzmir semalarında gösteri yaptı. Yurt içindeki 500. gösterisini İzmir'de yapan Türk Yıldızları'nın şovu, Gündoğdu Meydanı'nda toplananlara heyecanlı anlar yaşattı.

İzmir’de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

İzmir'de gün boyu süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları'nın gösterisiyle devam etti. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli, yurt içinde 500'üncü gösterisini yapan Türk Yıldızları'nı heyecanla takip etti.

İzmir’de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

5 uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları, Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkardı. Yurttaşlar, hem meydandan hem de evlerinden bayraklar ve marşlarla gösteriye eşlik etti.

İzmir’de gökyüzü kırmızı beyaza boyandı! Türk Yıldızları nefes kesti

Görsel bir şölen sunan Türk Yıldızları, İzmir'in gökyüzünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kırmızı beyaza boyadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA