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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Terör örgütleriyle bağlantısı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. İzmir ve Şanlıurfa’da, yapılan FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün ,"Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İzmir merkezli ve Şanlıurfa ilinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Olaya ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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