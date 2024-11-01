Şehidin maaşını paylaşamadılar

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın şehit maaşı ve tazminatı, geride bıraktığı aile üyeleri arasında paylaşılamadı, büyüyen kavga mahkemeye taşındı. İzmir Menderes'li Şehit Ayhan Elmacı, 3 yaşındayken, iddiaya göre öz annesi Cennet Özgüleç tarafından terk edildi. Baba Salih Elmacı bir süre sonra ikinci evliliğini yaptı.

"BENİ BÜYÜTEN VARİSİM"

SALİH Elmacı, oğlu Ayhan'ın kimliğine de annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz'ın adını yazdırdı. Ancak baba Elmacı, 2006'da Zerrin Yılmaz ile de ayrıldı. Ayhan Elmacı'ya ise 3 yaşından itibaren babaannesi, dedesi ve amcası Ali Elmacı baktı. Askerlik çağına gelen Ayhan Elmacı, vatan görevi sırasında her askere imzalatılan "Ölüm haklarını kime bırakmak istiyorsunuz" yönündeki vasiyetnameye "Beni büyüten varisim" dediği amcası Ali Elmacı'nın adını yazdı. Ayhan Elmacı vatanı için şehit düştükten sonra, şehitlik tazminatı amcası Ali Elmacı'ya, aylık maaşı ise anne-babasına verildi. Bunun üzerine şehidin babası, annesi ve üvey annesi tazminatı da hak ettiklerini iddia ederek Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu ancak kabul görmedi ve 123 bin liralık tazminat amcaya ödendi.

Öz anne Cennet Özgüleç, şehidin kimliğine anne olarak yazılan üvey anne Zerrin Yılmaz ile baba Salih Elmacı, amca Ali Elmacı'ya ödenen şehitlik tazminatının faiziyle kendilerine ödenmesini istiyor.

"ÇOCUKKEN BAKMADILAR"

ANCAK baba Salih Elmacı, mahkemenin bu kararına itiraz etti ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi de yaptığı inceleme sonucu şehit tazminatının amca Ali Elmacı'ya verilmesine karar verdi. Paylaşılamayan tazminat sonrası amca Ali Elmacı da, anne ve babaya bağlanan şehit maaşı için hareket geçti. Yıllardır ödenen ve toplamda 42 bin lirayı bulan maaşların anne-babadan faiziyle tahsil edilerek kendisine verilmesini isteyen amca SGK'ya dava açtı.

Yıllardır davanın sonuçlanmamasına isyan eden amca Elmacı, "3 yaşındayken evime aldığım ve şehit olana kadar sahip çıktığım yeğenim kendi imzası ile 'Yasal haklarım amcama bırakılsın' demiş. Sokağa terk eden aile önce tazminatı almak istedi. Mahkeme onlara değil bana verdi. SGK ise 7 yıldır anne ve babaya hakları olmadığı halde şehit maaşı ödüyor. Bu kabul edilemez. Bu vasiyet yerine gelmediği için yeğenimin kemikleri sızlıyor. Davayı gerekirse AİM'ne taşıyacağım" diyerek SGK'nın maaşı kendisine bağlamasını istedi.