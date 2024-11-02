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Haberler İzmir İzmir'deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

İzmir'deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde annesini fuhşa zorladığı gerekçesiyle üvey babasını öldüren F.M. (23) ile M.K. (19), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17) ve M.A'nın (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA
İzmir’deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

Zeytinlik Mahallesi'nde 31 Ekim'de Mehmet Kara'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey kızı F.M. (23) ile M.K. (19), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17) ve M.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir’deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

F.M'nin emniyetteki ifadesinde, üvey babasının annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını iddia ederek, bıçakla kovaladığı Mehmet Kara taksiye bineceği sırada "imdat bu sapık diye" bağırdığını, çevreden tanımadığını öne sürdüğü insanların geldiğini, bu esnada yanındaki bıçağı karın boşluğuna sapladığını, bıçağı da bahçeye attığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli O.Ş'nin ise Mehmet Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini savunarak Kara'yı araç içerisinde baldırından bıçakladığını belirttiği kaydedildi.

İzmir’deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

OLAY
Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta Mehmet Kara (60) ile üvey kızı F.M'nin de bulunduğu bir grup arasında tartışma çıkmış, taksiye binen Kara, bu sırada kendisini takip eden şüphelilerce bıçaklanarak darbedilmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay anı, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

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