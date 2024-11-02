İzmir’deki üvey baba cinayetinde yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

F.M'nin emniyetteki ifadesinde, üvey babasının annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını iddia ederek, bıçakla kovaladığı Mehmet Kara taksiye bineceği sırada "imdat bu sapık diye" bağırdığını, çevreden tanımadığını öne sürdüğü insanların geldiğini, bu esnada yanındaki bıçağı karın boşluğuna sapladığını, bıçağı da bahçeye attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli O.Ş'nin ise Mehmet Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini savunarak Kara'yı araç içerisinde baldırından bıçakladığını belirttiği kaydedildi.