İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR? BAKİYE YÜKLEME EKRANI

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart bakiye yüklemesi ve sorgulaması yapacak olanlar nasıl yapıldığını araştırıyor. İzmirim Kart'a bakiye yükleme nereden nasıl yapılır? Kartımda ne kadar para kaldı? soruları merak ediliyor. İşte İzmirim Kart bakiye yükleme ve sorgulama ekranı...
İZMİRİM KART BAKİYE YÜKLEME NASIL YAPILIR?
İzmirim Kart'a yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden sonra 1 saat içinde ve kartınızın ilk kullanımında otomatik olarak aktif hale gelecektir. İzmirim Kart'a yapılan web dolum işleminin kart bakiyesine yansımaması durumunda, web dolum işlemi yapıldığının şoför personele bildirilmesi halinde dolum işleminin karta yansıtılması sağlanacaktır.
İzmirim Kart TL yükleme miktarı en az 1(bir) TL, en çok 500 (beş yüz) TL olabilir. İnternet üzerinden TL yüklemesi, sadece 3D Secure özelliği aktif olan Kredi Kartları ile yapılabilmektedir.
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ESHOT bakiye sorgulama ve yükleme işlemi ise İzmirim kart işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır. Adım adım şu şekilde:
İzmirimkart platformuna girin.
Online İşlemler bölümüne giriş yapın.
Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.
Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.