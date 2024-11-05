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İzmir'in hava raporu: Bu hafta da yağış yok

HABER MERKEZİ
İzmir’in hava raporu: Bu hafta da yağış yok
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre; İzmir'de bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde devam edecek. Kent genelinde yağış henüz gözlemlenmezken, yer yer rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; İzmir yeni haftaya rüzgarın etkili bir hava ile başladı. Kuzeyden esen rüzgarın etkili olduğu Pazartesi günü, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam etti. Salı gününden itibaren havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışın yine olmayacağı bu hafta, az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.
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