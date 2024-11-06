İzmir susuz kalıyor

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in yüzde 30'luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 13,88'e düştüğünü belirterek, "Kasım ayı da kurak geçecek. Yüzde 10'ların altına düşebilir. Yapmamız gereken suyumuzu dikkatli kullanmak" dedi.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 30'luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 28,61 olan su seviyesi, yüzde 13,88'e düştü.

'SU DOĞRU KULLANILMALI'

BALÇOVA Barajı'nın geçen yıl yüzde 15,06 olan su seviyesi, yüzde 13,19 oldu. Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl 14,40 iken bu sene 9,38'e düştü. Prof. Dr. Yaşar şöyle söyledi: "Tahtalı, İzmir'in en önemli kullanma suyu barajı. 300 milyon metreküplük bir hacmi var. Türkiye'nin de önemli kullanma suyu barajlarından. İzmir'in yaklaşık yüzde 30'luk su ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Şu an barajdaki doluluk oranı 13,88'e düştü. Yüzde 15'lik bir eksiklik var; bu, çok ciddi bir düşüş. Yüzde 10'un altına düşebilir. İzmir suyunun doğru kullanılması için bu son bir uyarı" dedi.