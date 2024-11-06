‘Yaka City’ üyelerinden Genel Kurul kararı

İzmir'de Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 'Yaka City' isimli projeyi yürüten ve aylardır genel kurul taleplerini görmezden gelen kooperatif yönetiminin olağanüstü genel kurula çağırma yetkisinin kooperatif üyelerine verilmesine hükmetti. Genel Kurul yapılması için mahkemeye başvuran Çiğli ve Uzundere'deki kooperatif mağdurları için de emsal niteliği taşıyan kararla birlikte, Yaka City mağdurlarına gündem maddelerini belirleme ve mevcut yönetimi değiştirme fırsatı doğdu. Olağanüstü Genel Kurul'un 23 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağı öğrenildi.

ŞENOL ASLANOĞLU İMZA ATTI

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy'de kentsel dönüşüm için belediye şirketi İZBETON'a meclis kararı ile yetki devri yaptı. İZBETON da 4. etabın yapım işini Aralık 2020'de imzalanan protokolle, kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu SS İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine verdi.

O süreçte taraflar arasında imzalanan protokole kooperatif adına Aslanoğlu imza attı. 'Yaka City' adı verilen proje kapsamında 380 konut ve 27 işyerinin yapımı öngörüldü.

EMSAL NİTELİĞİNDE

YAŞANANLAR üzerine Yaka City projesini yürüten konut yapı kooperatifi üyeleri, dilekçe ile mevcut kooperatif yönetimine ve denetim kurullarına genel kurul çağrısında bulundu. İddiaya göre Tunç Soyer döneminde kooperatif yönetimlerine sokulduğu belirtilen siyasi isimlerden ve şu an üye listesinde dahi olmayanlar tarafından oluşturulduğu öne sürülen kooperatif yönetim ve denetim kurulları, üyelerin bu taleplerine aylarca kulak tıkadı.

Yaka City projesini yürüten kooperatif üyeleri, genel kurul çağrılarının ve dilekçelerinin işleme alınmaması, noter kanalı ile yaptıkları başvuruların sonuçsuz kalması nedeni ile konuyu yargıya taşıdı.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 'Yaka City' isimli projeyi yürüten ve üyelerin aylardır genel kurul taleplerini görmezden gelen kooperatif yönetiminin olağanüstü genel kurula çağırma yetkisinin kooperatif üyelerine verilmesini hükmetti.

Kararın CHP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Özden Yerlikaya'nın daha önce yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Uzundere'deki New Town Projesi ile Çiğli'deki Murano City projesindeki yer alan ve aylardır genel kurul yapılması için mahkemeye başvuran kooperatif üyeleri için de emsal niteliği taşıdığı belirtildi.

GENEL KURUL TOPLANIYOR

Kooperatif skandalında CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Soyer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve şimdiki yönetim suçlanıyor. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, Olağanüstü Genel Kurul 23 Kasım'da toplanacak.