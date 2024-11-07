CHP, AK Partililerin huzur hakkına çökmüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyelerine 'huzur hakkı' olarak yatırdığı ücretten, aylık bin 500 TL kesildiği ortaya çıktı. AK Parti Grubu Meclis Üyelerinin hesaplarından rızalarının dışında 7 aydır CHP İzmir İl Başkanlığı'na otomatik olarak aidat adı altında para aktarılmasıyla ilgili, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Meclis Üyeleri tepki gösterdi.

'KRİMİNAL DAVRANIŞ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Gurubunun banka hesaplarından usulsüzce para aldığını belirterek, "Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi.

Saygılı yaptığı açıklamada, "CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz ve İzmir adına endişe ile takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÖZÜ GEÇMİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise, "CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu, kooperatifler üzerinden aldığı kaynak kesildiği için olsa gerek, kendi büyükşehir meclis üyelerine de sözü geçmediğinden olsa gerek, Büyükşehir Belediyesini kullanarak aidat adı altında CHP'li meclis üyelerinden zorla para alması yetmediği gibi AK Parti grubumuzdan da aynı paraları çekmiş durumdalar. AK Parti adına bu hatandan dönülür de CHP'li üyelerden aldığı 1.5 milyon TL de kooperatif paraları gibi olmasın aman dikkat!" ifadelerini kullandı.