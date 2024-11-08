AK Partili Çankırı’dan lösemili çocuklara ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Hastane odalarından 'güçlüyüz, başaracağız' mesajı veren çocuklar, tedavilerinin ardından TBMM'yi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çankırı da daveti geri çevirmeyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, selamlarını iletti. Henüz hayatlarının başlangıcında hastalıklarına karşı verdikleri amansız mücadeleyle parmak ısırtan çocuklar, Çankırı tarafından kendilerine hediye edilen kitap ve oyuncaklar için teşekkürlerini ilettiler. "Kitap her vaktin en iyi arkadaşıdır" diyen AK Partili Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var. Hepinizi gözlerinizden öpüyor. Umudunuzu ve gücünüzü asla kaybetmeyin" diye konuştu.