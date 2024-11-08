  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir AK Partili Çankırı’dan lösemili çocuklara ziyaret

AK Partili Çankırı’dan lösemili çocuklara ziyaret

HABER MERKEZİ
AK Partili Çankırı’dan lösemili çocuklara ziyaret
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Hastane odalarından 'güçlüyüz, başaracağız' mesajı veren çocuklar, tedavilerinin ardından TBMM'yi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çankırı da daveti geri çevirmeyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, selamlarını iletti. Henüz hayatlarının başlangıcında hastalıklarına karşı verdikleri amansız mücadeleyle parmak ısırtan çocuklar, Çankırı tarafından kendilerine hediye edilen kitap ve oyuncaklar için teşekkürlerini ilettiler. "Kitap her vaktin en iyi arkadaşıdır" diyen AK Partili Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var. Hepinizi gözlerinizden öpüyor. Umudunuzu ve gücünüzü asla kaybetmeyin" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA