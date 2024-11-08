  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınının ardından, bin 586 hektar ormanlık alan ve bin 300 hektarlık mera, tarım arazisi ile yerleşim yerleri büyük zarar gördü. Bölgede rehabilitasyon çalışmaları hız kesmeden sürerken, yangında zarar gören alanlar yeniden yeşermeye başladı. Orman ekipleri ağaçlandırma öncesi altyapı çalışmalarını tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.

İHA
İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos'ta çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü büyük orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları sürüyor. Orman ekipleri alanda ağaçlandırma öncesi alt yapı çalışmaları yaparken yanan alanların yeniden yeşerdiği görüldü.

İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos günün çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 586 hektar ormanlık alan, bin 300 hektarlık da mera, tarım arazisi ve yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde çalışıyor.

İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

YANMIŞ AĞAÇLAR BİRER BİRER TEMİZLENİYOR
Bölgede yanmış ağaçlar birer birer temizlenip sağlam ağaçlar tespit ediliyor. Ekipler, alanın ağaçlandırılmasına yönelik alt yapı çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaparken, yanan bölgelere 1 milyon 100 bin fidan dikilerek 8 ton tohum atılacak.

İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

2025 Mart ayı itibarıyla yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 3 gün sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise 10 bin adet fidan ilk kez toprakla buluşacak.

Öte yandan büyük yangın sorası doğanın kendini yenileyerek yanan alanların yeniden yeşerdiği görüldü. Bölgede yanan bir ağacın yarısının yandığı, yarısının ise yeşermesi dikkat çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA