İzmir’de yangın sonrası doğa yeniden canlanıyor

Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos günün çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 586 hektar ormanlık alan, bin 300 hektarlık da mera, tarım arazisi ve yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde çalışıyor.