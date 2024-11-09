Başkan Eşki’den grevle ilgili açıklama geldi:Talep edilen maaşları ödeyemeyiz

İzmir Bornova'da DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili "Elbette grev, anayasal bir haktır ve gerektiğinde kullanılır. Fakat hem Bornovalının beklediği hizmeti gerçekleştirecek hem de sendikanın talep ettiği maaşları ödeyecek bir ekonomik yapımız yok. Bugün talebi kabul etsek dahi 3-4 ay sonra maaşları ödeyemeyen, geç ödeyen ya da taksit taksit ödeyen bir belediye durumuna geliriz" açıklamasını yaptı.

ÜCRETLERİ PAYLAŞTI

SODEMSEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortalık karıştı. Uzlaşı sağlamazsa belediye işçilerinin Pazartesi günü greve çıkacağını belirten Başkan Eşki, "SODEMSEN'in son teklifinin üzerinde bir tutar önerdim. Fakat ne yazık ki bu teklifimiz de karşılık bulmadı, görüşmeden de bir uzlaşı çıkmadı. Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere mesai arkadaşımıza en düşük 44.535 TL teklif ettik. Kişilerin eğitimleri ya da yaptıkları işin koşullarına bağlı olarak bu rakam 49.899 TL'ye kadar çıkıyor. 1 Ocak 2025'ten sonra bu rakamlar 55 bin 299 TL ile 61 bin 583 TL arasında değişecek. Fakat bu ücretler kabul edilmedi" dedi.