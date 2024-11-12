İzmir’de elektrik kesintisi 12 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Belenbaşı
17:00 - 18:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
10:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
11:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Kasuluk 2 incirlipınar Şerbetçi Sk. İzmir Ankara Cd. İncirlipınar Çayır Kümeevleri Kocabağlar Sk. Karasuluk Darı Tepesi Sk. Arıkaltı Cd. Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı )
Bağyurdu Yeni ( Hayıtlık Mevkii Kümeevleri Hayıtlık Mevkii Hayıtlık kümeevler Çamlı Bağlar Kümeevler Bademcik Çalı İçi halit bağı kır üstü OVA YOLU 2. ÇEŞME İSMAİL ULUSAN Çayır Çayır Sokak Çayırkümeevler Yağpınar Mevki MELİS ÇAMLI BAĞLAR Kestaneli Bağlar HALİT BAĞI KIRÜSTÜ Kestaneli Bağlar Kümeevler Çayırlar Kümeevler )
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )
Sarılar
Sinancılar
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller
10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
17:00 - 18:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Tuzçullu
11:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı
10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler ( Kuruçeşme )
Çamtepe ( Efem Çukuru Köyü Yolu Çamtepe Köyü Çamtepe Köyü İç Yolu çamtepe köyü iç yolu )
Gödence
Gölcük
Ulamış
9:30 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çapak
10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Bademler