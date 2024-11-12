İzmir’de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3'ünün olay yerinde zehirlenerek, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.