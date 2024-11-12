İzmir’de elektrik sobası faciası! 5 kardeşin yanarak can verdiği yangında yürek yakan detaylar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ
Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3'ünün olay yerinde zehirlenerek, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OLAYI GÖREN KOMŞUSU KONUŞTU
İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.
RAHATSIZLANAN ANNE HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangından sonra anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
5 KARDEŞİN CENAZESİ ADLİ TIPTA
Selçuk ilçesinde, devrilen elektrikli soba nedeniyle çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Aras Bulut, Masal Işık, Aslan Miraç, Funda Peri, Fadime Nefes Akcan kardeşler, Selçuk ilçesinde bulunan Acarlar Mezarlığı'nda bugün defnedilecek.
Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.
Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, "Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen" diye aktardı.