Buca Belediyesi’nde 25 yıl sonra ilk grev

İZMİR Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile SODEMSEN arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler greve gitti. Greve çıkan işçiler, belediye binası önünde toplanıp, halay çekti. İşveren adına TİS görüşmelerini yürüten SODEMSEN'in, belediyedeki işçilere yol, yemek ve ikramiye gibi sosyal hakları da dahil ederek giydirilmiş brüt ücret olarak en düşük 42 bin lira teklif ettiği, çıplak maaş olarak ellerine daha az para geçecek olan işçilerin de bunu kabul etmediği öğrenildi. 25 yıl aradan sonra tekrar grev çanlarının çaldığı Buca Belediyesi'nde işçilerin uzlaşıncaya kadar greve devam edecekleri kaydedildi.