İzmir Büyükşehir’in şato çıkmazı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Şato Restoran'ın bir bölümünün Egeşehir Yapı Planlama'ya devredilmesi tepkilere neden oldu. AK Parti Foça Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, alanın Egeşehir Planlama'ya verilmenin anlamsız olduğunu belirterek, "1955'te restoran olarak yapılan bir binaydı burası. Aslında burası Büyükşehir Belediyesi'nin konuk eviydi. Yurt dışından gelen konuklar kalıyordu eskiden" dedi.

"MANTIĞINI ANLAMADIK"

2019 yılında plan bütçe komisyonundayken Şato Restoran'ın Tunç Soyer'in konut evi olarak verilmesi yönünde gündeme geldiğini belirten Boztepe, "Egeşehir Yapı Planlaması'na vermemizin mantığını anlamış değilim. 2019 yılında verilen Şato Kütüphanesi olarak hizmet veriyor. 'Burasını Grand Plaza'ya veriyoruz, konuklarımız burada ikamet etsin' diye önerseniz oybirliği deriz buraya. Hangi mantık ve düşünceyle bunu böyle önermenizi anlamadık. Kendi işini yapamayan firmaya İzmir'in en değerli mülklerinden birini veriyoruz. Grand Plaza'ya versek eyvallah" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise, Egeşehir Planlama'nın burada ne yapacağını sorarak, "Egeşehir Planlama uzun bir süre pasif durumda kaldı. Ayni sermaye olarak verecekseniz bunu alacak kuruluş Grand Plaza'dır. Buranın bir kafeye dönmesini çok isteriz. Ege Şehir Planlamaları AŞ Şato Binası'nda ne yapacak?" sözleriyle tepki gösterdi.