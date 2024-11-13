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Haberler İzmir İzmir'deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

İzmir'deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın sonrası 5 kardeş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan olay, anne Melisa Akcan'ın (27) topladığı hurdaları satmak için kapıyı çocuklarının üzerine kilitleyip evden çıkması sonucu gerçekleşti. Facianın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim oldu. Adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melise Akcan ise bir akrabasının yanına yerleştirildi.

DHA
İzmir’deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

Son dakika İzmir haberleri... İzmiir Selçuk'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde, meydana geldi. Eşi Hakan Akcan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak sattığı hurdaların parasını almaya gitti.

İzmir’deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

Bu sırada, evde bulunan elektrik sobasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir’deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2'sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

İzmir’deki yangın 5 kardeşi hayattan koparmıştı! Mahallede sessizlik hakim

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

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