Paralarının üstüne yattı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerinin paylaşılmasıyla patlak veren 'Para Kuleleri' skandalı soruşturması devam ederken İzmir'de de benzer görüntüler ortaya çıktı. CHP İzmir eski Milletvekili Özcan Purçu'nun danışmanı Tanju Ceviz'in para ve altınlarla verdiği poz tepki çekti.

PARTİ ADAY GÖSTERMEDİ

MİLYONLUK para desteleri ve külçe altınların üzerine yatarak fotoğraf çektiren Tanju Ceviz'in son seçimlerde CHP İzmir Milletvekili Aday Adaylığı'nı açıkladığı toplantı mitinge dönmüştü. Parti tarafından aday gösterilmeyen Ceviz'in babası Göksel Ceviz ise Bornova Belediyesi CHP Meclis üyesi.