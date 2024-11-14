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Haberler İzmir İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (14 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 14 Kasım Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN
İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 14 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 14.11.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

ÇEŞME ÇİFTLİK 14.11.2024 saat 10:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

KARŞIYAKA DEDEBAŞI 14.11.2024 saat 11:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

ÖDEMİŞ GERÇEKLİ, DEMİRDERE, KÜRE, GÜNEY, ÇAYIR, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA 14.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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