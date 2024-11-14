İZSU saat vererek paylaştı! Bu ilçelerde sular kesilecek

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 14 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 14.11.2024 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 14.11.2024 saat 10:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI 14.11.2024 saat 11:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERÇEKLİ, DEMİRDERE, KÜRE, GÜNEY, ÇAYIR, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA 14.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.